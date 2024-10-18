БЭБ изъяло сигаретную линию, которую незаконно перевозили в Чехию
БЭБ на Львовщине изъяло сигаретную линию, которую пытались незаконно экспортировать в Чехию.
Об этом сообщает пресс-служба.
Детективы Территориального управления БЭБ во Львовской области пресекли попытку нелегального вывоза оборудования для изготовления сигарет через пункт пропуска "Краковец" Львовской таможни.
Сигаретную линию в разобранном виде пытались экспортировать в Чехию грузовым автомобилем как оборудование для упаковки пищевых, сыпучих продуктов.
При осмотре прицепа грузовика детективы БЭБ обнаружили составные части комплекса. Его ориентировочная стоимость составляет более 20 млн грн.
Изъятое оборудование передано на материально-ответственное хранение. Назначен ряд судебных экспертиз.
Досудебное расследование по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 199, ч. 2 ст. 204 Уголовного кодекса Украины осуществляют детективы Теруправления БЭБ во Львовской области.
Напомним:
Детективы Главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности Украины разоблачили и прекратили деятельность нелегального цеха по производству жидкостей для электронных сигарет.