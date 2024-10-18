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БЭБ изъяло сигаретную линию, которую незаконно перевозили в Чехию

Пятница, 18 октября 2024, 13:25 - Алексей Артемчук

БЭБ на Львовщине изъяло сигаретную линию, которую пытались незаконно экспортировать в Чехию.

Об этом сообщает пресс-служба.

Детективы Территориального управления БЭБ во Львовской области пресекли попытку нелегального вывоза оборудования для изготовления сигарет через пункт пропуска "Краковец" Львовской таможни. 

Сигаретную линию в разобранном виде пытались экспортировать в Чехию грузовым автомобилем как оборудование для упаковки пищевых, сыпучих продуктов.

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При осмотре прицепа грузовика детективы БЭБ обнаружили составные части комплекса. Его ориентировочная стоимость составляет более 20 млн грн.

Изъятое оборудование передано на материально-ответственное хранение. Назначен ряд судебных экспертиз.

Досудебное расследование по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 199, ч. 2 ст. 204 Уголовного кодекса Украины осуществляют детективы Теруправления БЭБ во Львовской области.

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Напомним:

Детективы Главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности Украины разоблачили и прекратили деятельность нелегального цеха по производству жидкостей для электронных сигарет.

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