Акции производителя чипов TSMC достигли нового максимума: причина

Акции крупнейшего в мире контрактного производителя микросхем TSMC, котирующиеся на бирже в Тайбэе, достигли рекордного уровня.

Об этом сообщает Reuters.

Акции TSMC, котирующиеся на бирже в Тайбэе, значительно выросли после того, как компания опубликовала прибыль за третий квартал, превысившую прогнозы, и дала хорошие прогнозы относительно высокого спроса на искусственный интеллект (ИИ).

Акции компании закрылись на 4,8% на отметке 1 085 тайваньских долларов (33,77 долл), превысив предыдущий рекорд в 1 080 тайваньских долларов, зафиксированный 11 июля.

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Таким образом, рыночная капитализация TSMC составляет около 874 млрд долл, что является самым высоким показателем среди компаний, зарегистрированных на биржах Азии.

Однако компания столкнулась с определенной политической неопределенностью после того, как американское издание The Information сообщило, что Министерство торговли США расследует, производила ли она чипы для ИИ или смартфонов для китайской Huawei, чей доступ к некитайским чипам был ограничен американским экспортным контролем.

В июле 2020 года TSMC заявила, что прекратила принимать новые заказы от Huawei и не планирует отгружать пластины после сентября этого года.

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Напомним:

Прибыль тайваньской компании Taiwan Semiconductor Manufacturing Company выросла на 54% благодаря буму производства чипов ИИ.