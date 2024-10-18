Великобритания ввела крупнейшие санкции против теневого флота Путина

Новые санкции введены против 18 российских нефтяных танкеров и четырех танкеров для перевозки сжиженного природного газа.

Об этом сообщается на сайте Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, передает "Интерфакс-Украина".

Как отмечается в сообщении, это "крупнейшие санкции против теневого флота Путина на сегодня". "Великобритания наносит удар по самому центру российских энергетических доходов, финансирующих войну Путина... Министр иностранных дел продолжает свою личную миссию по пресечению всего спектра вредной деятельности России", - говорится в сообщении.

В британском правительстве отметили, что еще 18 судов российского теневого флота будут отстранены от посещения портов Соединенного Королевства и не смогут получить доступ к ведущим в мире британским морским службам, в результате чего общее количество нефтяных танкеров, подвергшихся санкциям, достигло 43.

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"Теневой флот стремится подорвать санкции и представляет собой явную и реальную опасность.... Неустанные действия Великобритании против теневого флота лишают военную машину Путина важнейших доходов. Только в течение последнего года нефтяные танкеры, подвергшиеся сегодня санкциям, перевезли, по оценкам, товара на $4,9 млрд. Значительное количество судов, подвергшихся британским санкциям, были вынуждены простаивать за пределами портов во всем мире, не имея возможности продолжать вливать деньги в военную казну Путина", - отмечается в сообщении.

На саммите Европейского политического сообщества в июле премьер-министр объявил о призыве к действию против теневого флота, и сегодня США и Канада уже присоединились к 44 европейским странам и ЕС в совместной работе по устранению рисков, создаваемых теневым флотом.

Напомним:

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В 100 км от побережья Шотландии заметили темное пятно, которое, согласно анализу, принадлежало российскому теневому танкеру Innova, который перевозил 1 миллион баррелей нефти.