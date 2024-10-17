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БЭБ нашло сеть по продаже поддельной техники известного бренда

Четверг, 17 октября 2024, 18:09 - Виктор Волокита
 

Детективы Главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности Украины совместно с оперативниками киберполиции разоблачили группу лиц, которые незаконно использовали товарные знаки, принадлежащие международной компании.

Об этом сообщает пресс-служба БЭБ. 

Следствие установило, что граждане Украины завозили копии гаджетов из Китая. 

Подделки рекламировали и продавали на сайтах, Instagram-странице и telegram-каналах. Покупателям предлагали широкий ассортимент техники: зарядные устройства, наушники, смарт-часы и тому подобное. Брендированную продукцию присылали по почте по всей территории Украины.

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Детективы БЭБ совместно с сотрудниками Департамента киберполиции и Департамента детективов по стратегической защите экономики БЭБ провели обыски в Житомирской и Хмельницкой областях. 

В результате правоохранители изъяли более 4 тыс. единиц контрафактной/фальсифицированной продукции.

В свою очередь специалисты компании-правообладательницы исследовали образцы контрафактных товаров и установили, что они имеют низкое качество, а маркировка и упаковка не соответствуют стандартам качества. Кроме того, продукция изготовлена и брендирована без разрешения правообладателя торговой марки. Таким образом компания понесла материальный ущерб в размере ориентировочно 25 млн грн.

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Напомним:

Детективы Главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности Украины разоблачили и прекратили деятельность нелегального цеха по производству жидкостей для электронных сигарет.

БЭБ
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Экономическая правда
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