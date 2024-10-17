Бизнес оценил влияние евроинтеграционного движения

Влияние евроинтеграционного движения на предприятие положительно оценивает 71% компаний-членов Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА). .

Об этом сообщила заместитель директора ЕБА Светлана Михайловская.

"21% оценивают это влияние как нейтральное и 8% как негативное.

Еще довольно интересно, что 95% готовы к работе на рынке ЕС, 31% готовы уже полностью, по собственной оценке, 38% - преимущественно, 26% - частично", - сказала она на презентации исследования на конференции „Украина на пути в ЕС" в четверг.

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Согласно информации на сайте ЕБА, 83% бизнесов готовы участвовать в формировании переговорной позиции Украины по вступлению в ЕС, передает "Интерфакс-"Украина".

Что касается оценки общего прогресса в выполнении евроинтеграционных обязательств Украины, то 52% респондентов считают, что он удовлетворительный, а 5% - существенный. При этом остальные 42% оценивают евроинтеграционные усилия Украины как несущественные, 2% считают, что прогресс отсутствует.

Рассказывая об отдельных направлениях, наибольший прогресс участники опроса видят в сфере цифровой трансформации и медиа (4 балла из 5 возможных), транспортной политики (3,07 балла), сельского хозяйства и развития сельских территорий (3,05 балла).

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Согласно информации на сайте ЕБА, 83% бизнесов готовы участвовать в формировании переговорной позиции Украины по вступлению в ЕС, передает "Интерфакс-"Украина".

Что касается оценки общего прогресса в выполнении евроинтеграционных обязательств Украины, то 52% респондентов считают, что он удовлетворительный, а 5% - существенный. При этом остальные 42% оценивают евроинтеграционные усилия Украины как несущественные, 2% считают, что прогресс отсутствует.

Рассказывая об отдельных направлениях, наибольший прогресс участники опроса видят в сфере цифровой трансформации и медиа (4 балла из 5 возможных), транспортной политики (3,07 балла), сельского хозяйства и развития сельских территорий (3,05 балла).

"Но хуже всего оценивается наш прогресс в отношении судебной власти и фундаментальных прав (1,71), правосудия, свободы и безопасности (1,76) и это опять же нас возвращает к необходимости фокусироваться на фундаментальных реформах, которые являются предпосылкой для любых наших изменений, трансформаций и евроинтеграционных прав", - отметила Михайловская.

По оценке участников опроса, лучший диалог по евроинтеграционным вопросам среди органов госвласти бизнес имеет с Кабинетом Министров (2,92 балла), далее следуют другие органы центральной власти (2,81), Верховная Рада (2,53 балла) и местные органы власти (2,46).

По мнению бизнеса, быстрому выполнению Украиной евроинтеграционных обязательств препятствует низкая институциональная способность (78%), в частности нехватка ресурсов и профессиональных кадров, недостаточная экспертиза у органов государственной власти (71%), общественности и бизнеса и отсутствие политической воли (62%).

Еще 35% опрошенных заявляют об отсутствии доступа бизнеса к инструментам финподдержки из фондов ЕС, 29% респондентов считают недостаточной информационную поддержку и техподдержку со стороны ЕС.

Чтобы стать полноправным членом ЕС, по мнению 39% участников опроса, Украине понадобится от 5 до 10 лет. Еще 30% считают, что страна сможет вступить в ЕС в течение следующих пяти лет, а 26% предполагают, что на это уйдет более 10 лет.

Опрос проводился с 25 июня по 22 августа 2024 года среди членских компаний Европейской Бизнес Ассоциации. Среди опрошенных компаний 59% поставляют товары или услуги рынку ЕС, 58% импортируют товары или с рынка ЕС, 8% планируют выход рынка.