Японская компания будет поставлять Украине дроны для поиска мин

Японская компания Prodrone планирует со следующего года поставлять Украине дроны для поиска мин.

Об этом сообщает Nikkei.

Prodrone планирует передавать Украине дроны, способные передвигаться на высоте 50 см над землей.

Технологию поиска мин будут разрабатывать украинские специалисты и, как ожидается, с внедрением искусственного интеллекта, благодаря чему дрон сможет наносить обнаруженные мины на интерактивную карту местности.

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Механизм разминирования будет выглядеть примерно так: дроны могут обнаруживать металл, находясь на высоте несколько десятков сантиметров над землей. После обнаружения металлических предметов под землей искусственный интеллект определит, является ли найденный металл сухопутной миной.

Японская компания рассчитывает начать поставки беспилотников в Украину в следующем году.