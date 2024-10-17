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Зеленский подписал закон о рейтинговании в финансовом секторе

Четверг, 17 октября 2024, 16:35 - Виктор Волокита

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О рейтинговании в финансовом секторе".

Об этом сообщил народный депутат, один из соавторов законопроекта Ярослав Железняк, передает Укринформ.

Закон о рейтинговании устанавливает правовые основы определения рейтингов и их использования, а также на приведение деятельности рейтинговых агентств в Украине в соответствие с требованиями Регламента ЕС.

Так, документ устанавливает единые правила для определения и использования рейтингов в финансовом секторе, что должно способствовать повышению прозрачности и надежности финансовых инструментов.

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Кроме того, закон регулирует деятельность рейтинговых агентств, устанавливая требования к их работе в соответствии с европейскими стандартами.

Напомним:

Документ устанавливает единые правила для определения и использования рейтингов в финансовом секторе, что должно способствовать повышению прозрачности и надежности финансовых инструментов.

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закон Верховная рада
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Экономическая правда
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