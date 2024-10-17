Зеленский подписал закон о рейтинговании в финансовом секторе
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О рейтинговании в финансовом секторе".
Об этом сообщил народный депутат, один из соавторов законопроекта Ярослав Железняк, передает Укринформ.
Закон о рейтинговании устанавливает правовые основы определения рейтингов и их использования, а также на приведение деятельности рейтинговых агентств в Украине в соответствие с требованиями Регламента ЕС.
Так, документ устанавливает единые правила для определения и использования рейтингов в финансовом секторе, что должно способствовать повышению прозрачности и надежности финансовых инструментов.
Кроме того, закон регулирует деятельность рейтинговых агентств, устанавливая требования к их работе в соответствии с европейскими стандартами.
Напомним:
Документ устанавливает единые правила для определения и использования рейтингов в финансовом секторе, что должно способствовать повышению прозрачности и надежности финансовых инструментов.