Прибыль крупнейшего производителя чипов TSMC выросла более чем на половину: причина

Прибыль тайваньской компании Taiwan Semiconductor Manufacturing Company выросла на 54% благодаря буму производства чипов ИИ.

Об этом сообщает Financial Times.

TSMC еще больше повысила свои прогнозы роста на фоне бума искусственного интеллекта и широкого восстановления в других секторах, несмотря на опасения рынка относительно продолжительности текущего цикла подъема в отрасли.

Тайваньская компания сообщила о 54-процентном годовом скачке чистой прибыли до 10,1 млрд долл в третьем квартале, что превысило ее прогноз трехмесячной давности.

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Это произошло после того, как ASML, голландская компания, поставляющая литографические машины, которые используются для изготовления самых современных в мире чипов, сообщила о заказах, которые были вдвое меньше ожиданий аналитиков.

TSMC, которая доминирует в производстве самых современных полупроводников, кажется, изолирована от этой слабости.

Компания ожидает, что вклад микросхем, связанных с искусственным интеллектом, в доход утроится до 15% в этом году по сравнению с 2023 годом.

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TSMC остается несколько осторожной в отношении инвестиционных планов в новые мощности. Капитальные затраты очень вероятно будут выше в 2025 году, чем в этом году, вероятно, чуть выше 30 млрд долл.

Но по состоянию на конец сентября компания потратила лишь 18,5 млрд долл, что значительно ниже ее годового прогноза до 30 млрд долл. Значительная часть расходов на передовые мощности, на которые обычно приходится более 70% капитальных инвестиций TSMC, направляется на машины ASML.

Напомним:

Компания Taiwan Semiconductor Manufacturing Co, главный производитель чипов для искусственного интеллекта, сообщит о скачке прибыли на 40% в третьем квартале благодаря росту спроса.