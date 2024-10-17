При каких условиях Шмигаль призвал поддержку Украины

Премьер-министр Денис Шмигаль призвал Швейцарию присоединиться к механизму, который введут страны G7 по использованию замороженных российских активов.

Об этом глава правительства сообщил по результатам встречи с президентом Швейцарии Виолой Амгерд, передает Укринформ.

"Призываем Швейцарию присоединиться к механизму, который введут страны G7 по использованию замороженных российских активов. Швейцария заблокировала активов подсанкционных российских лиц более чем на 7 млрд швейцарских франков, а также запретила доступ к более 7 млрд франков Центробанка России. Справедливо и правильно, если эти средства будут использованы для компенсации жертвам агрессии", - отметил он.

Шмигаль подчеркнул, что необходимо продлить санкционное давление на Россию, ведь санкции являются действенным инструментом.

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"Поблагодарил Виоли Амгерд и Федеральный совет Швейцарии, который 16 октября принял большинство мер 14-го пакета санкций ЕС против России. Новые меры вступают в силу уже сегодня", - подчеркнул он.

Глава правительства отметил, что встреча с президентом Швейцарии была "продуктивной". Со своей стороны он выразил благодарность за "безоговорочную поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины и наших усилий для достижения справедливого мира".

Также премьер проинформировал о Плане победы Президента Украины.

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"Именно в Швейцарии состоялся первый Глобальный саммит мира, и мы благодарны за то, что Швейцария поддерживает Украинскую формулу мира. Во время нашей встречи говорили о том, как мы продолжим наши совместные усилия в этом направлении", - подчеркнул он.

Шмигаль также поблагодарил за одобрение Стратегии международного сотрудничества, которая предусматривает выделение Украине 1,5 млрд. франков в следующие 4 года. Но выразил надежду на положительное голосование по оказанию этой помощи.

"Спасибо также за намерение выделить в общей сложности 5 млрд франков в поддержку восстановления Украины до 2036 года", - добавил он.