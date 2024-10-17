Хакеры из Северной Кореи похитили криптовалюты на 3 миллиарда долларов: куда ушли деньги 

Хакеры из Северной Кореи с 2017 года похитили криптовалюты на миллиарды долларов, этими деньгами финансируется более половины ядерных и ракетных программ КНДР.

Об этом сообщается из отчета Microsoft Digital Defense Report 2024.

Отмечается, что только в 2023 году было украдено почти треть этой суммы - от 600 млн долл до 1 млрд долл.

Начиная с прошлого года, Microsoft определила три основные северокорейские хакерские группы, нацеленные на криптовалютные организации, в частности "Нефритовый снег", "Сапфировый снег" и "Цитриновый снег".

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В отчете отмечается, что Северная Корея может также приобщиться к созданию программ-вымогателей.

В частности, северокорейская группа Moonstone Sleet, обнаруженная в мае 2024 года, разработала специальный вариант программы-вымогателя под названием FakePenny, которая использовалась на организациях аэрокосмической и оборонной отраслей.

Аналитики Microsoft убеждены, что появление новых хакерских групп свидетельствует о том, что северокорейский режим расширяет свое участие в деятельности программ-вымогателей, усиливая использование инструментов киберпреступников для укрепления своих финансовых ресурсов и продвижения собственных стратегических интересов.

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Напомним:

Хакеры из Северной Кореи украли 147,5 млн долларов в криптовалюте с биржи HTX в конце 2023 года, а затем отмыли их через платформу Tornado Cash в марте 2024 года.