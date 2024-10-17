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Uber изучает возможность приобретения туристического сайта Expedia за почти 20 миллиардов долларов

Четверг, 17 октября 2024, 14:45 - Алексей Артемчук

Компания Uber изучает возможность покупки американского сервиса по бронированию путешествий Expedia стоимостью около 20 млрд долл, чтобы расширить свое суперприложение.

Об этом сообщает Financial Times.

Представители Uber обратились к консультантам, чтобы выяснить, возможна ли покупка и как ее осуществить. 

Отмечается, что обсуждение этого вопроса находится на очень ранней стадии и сделка может и не состояться, а официального предложения Expedia пока не было сделано.

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Представители Uber и Expedia отказались от комментариев. 

В последние годы Uber расширил сферу деятельности. Компания планирует стать платформой для удовлетворения всех потребностей в мобильности. Сейчас Uber, кроме такси, предоставляет услуги по доставке еды, бронированию поездов и авиабилетов, корпоративной логистики.

Потенциал Uber на рынке M&A усилился благодаря 85% росту акций компании за 2024 год, что позволило ей достичь рыночной капитализации в 173 млрд долл. 

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В феврале компания отчиталась о своем первом годе операционной прибыльности благодаря восстановлению спроса на услуги такси, а также доставку еды, логистику и рекламное направление. 

Чистая прибыль Uber в 2023 году достигла 1,9 млрд долл против убытков в 9,1 млрд долл в 2022 году. 

Выручка компании Expedia в 2023 году составила 12,8 млрд долл. В то же время летом 2024 года в компании предупредили, что столкнулись со снижением спроса на туристические поездки.

Напомним:

Uber сотрудничает с китайской компанией WeRide, чтобы предложить поездки на роботакси в ОАЭ.

Uber объявил о партнерстве с китайским брендом электрокаров BYD. Соглашение направлено на привлечение 100 000 новых электромобилей к платформе по всему миру.

Uber туризм
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