Uber изучает возможность приобретения туристического сайта Expedia за почти 20 миллиардов долларов

Компания Uber изучает возможность покупки американского сервиса по бронированию путешествий Expedia стоимостью около 20 млрд долл, чтобы расширить свое суперприложение.

Об этом сообщает Financial Times.

Представители Uber обратились к консультантам, чтобы выяснить, возможна ли покупка и как ее осуществить.

Отмечается, что обсуждение этого вопроса находится на очень ранней стадии и сделка может и не состояться, а официального предложения Expedia пока не было сделано.

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Представители Uber и Expedia отказались от комментариев.

В последние годы Uber расширил сферу деятельности. Компания планирует стать платформой для удовлетворения всех потребностей в мобильности. Сейчас Uber, кроме такси, предоставляет услуги по доставке еды, бронированию поездов и авиабилетов, корпоративной логистики.

Потенциал Uber на рынке M&A усилился благодаря 85% росту акций компании за 2024 год, что позволило ей достичь рыночной капитализации в 173 млрд долл.

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В феврале компания отчиталась о своем первом годе операционной прибыльности благодаря восстановлению спроса на услуги такси, а также доставку еды, логистику и рекламное направление.

Чистая прибыль Uber в 2023 году достигла 1,9 млрд долл против убытков в 9,1 млрд долл в 2022 году.

Выручка компании Expedia в 2023 году составила 12,8 млрд долл. В то же время летом 2024 года в компании предупредили, что столкнулись со снижением спроса на туристические поездки.

Напомним:

Uber сотрудничает с китайской компанией WeRide, чтобы предложить поездки на роботакси в ОАЭ.

Uber объявил о партнерстве с китайским брендом электрокаров BYD. Соглашение направлено на привлечение 100 000 новых электромобилей к платформе по всему миру.