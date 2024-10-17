Зеленский о предстоящей зиме: она будет опасной
Четверг, 17 октября 2024, 13:21 -
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, будущая зима для Украины будет опасна и призвал предоставить еще ПВО.
Об этом он сообщил во время визита в Европейский совет.
"Зима приближается. А для нас зима всегда опасна. Поэтому мы подготовились. Мы выполнили свое домашнее задание", - заявил он.
Зеленский отметил, что Украине надо получить еще системы противовоздушной обороны.
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Напомним:
Украина готовится к массированным ударам российских агрессоров с началом осенне-зимнего периода.
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