Украина получила от Канады почти 300 миллионов долларов - Шмыгаль

Украина получила от Канады почти 300 млн долл финансирования на льготных условиях.

Об этом сообщает премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Средства уже поступили в государственный бюджет. Спасибо Канаде за неизменную солидарность. С начала полномасштабной войны получили от канадских партнеров 5,4 млрд долл прямой бюджетной поддержки. Это важный вклад в нашу устойчивость", - написал Шмыгаль.

По его словам, из этих средств Украина финансирует важнейшие бюджетные расходы и таким образом выполняет обязательства государства перед гражданами.

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"Уверен, что Канада и в дальнейшем будет рядом с Украиной в нашей общей борьбе за свободу", - подытожил премьер.