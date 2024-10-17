Львовский автобусный завод завершает выход из 10-летнего банкротства

Хозяйственный суд Львовской области 2 октября прекратил ликвидацию ЗАО "Завод коммунального транспорта" (бывший Львовский автобусный завод).

Об этом говорится в судебном реестре, пишет Liga.net.

Отмечается, что предприятие собирается до конца 2024 года вернуть все долги с помощью нового инвестора.

В 2024 году компании Луцкого предложили ликвидатору ЗАО "Завод коммунального транспорта" помощь с восстановлением платежеспособности компании путем ее санации (финансового оздоровления) и выразили готовность погасить в полном объеме требования залоговых и других кредиторов.

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В конце сентября кредиторы предприятия поддержали предложенный план санации, целью которого прекращение банкротства и частичное перепрофилирование деятельности ЛАЗ.

Напомним:

На сессию Львовского горсовета 15 февраля 2018 года был вынесен вопрос о покупке имущества бывшего Львовского автобусного завода.

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ЛАЗ прекратил свое функционирование в октябре 2014 года.