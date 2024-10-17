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Россияне атаковали энергетическую инфраструктуру на Николаевщине: часть потребителей без света

Четверг, 17 октября 2024, 09:00 - Алексей Артемчук, Украинская правда

Ночью 17 октября российские войска атаковали энергетическую инфраструктуру в Николаевской области, в результате чего часть абонентов остались без электроснабжения.

Источник: глава ОВА Виталий Ким в Telegram

Прямая речь Кима: "Враг атаковал энергетическую инфраструктуру, в результате чего есть обесточивание абонентов. Энергетики уже запитали большую часть потребителей, работы продолжаются. Пострадавших нет".

Детали: Глава ОВА добавил, что ночью работала ПВО, но детали обещал рассказать позже.

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энергетика
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