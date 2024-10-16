Швейцария полностью присоединилась к 14-му пакету санкций ЕС против России

Федеральный совет Швейцарии в среду, 16 октября, решил принять остальные меры 14-го пакета санкций Европейского Союза против России, принятого в июне.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает швейцарское правительство.

Своим решением Швейцария ввела ограничительные меры из последнего санкционного пакета ЕС, к которым еще не присоединилась.

Среди прочего, она еще больше усиливает ограничения на экспорт товаров, предназначенных для укрепления военно-технического потенциала России, и пополняет санкционный список Швейцарии 61 юридическим лицом и 27 судами из российского "теневого флота".

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Новые ограничения запрещают предоставление ряда банковских услуг России, инвестирование в российский сектор сжиженного природного газа, а также требуют от бизнеса гарантировать, что его операции в третьих странах не нарушают действующих санкций.

Отдельно Швейцария разрешила своим компаниям подавать иски в швейцарские суды против подсанкционных компаний для возмещения убытков, которые швейцарские компании понесли в результате произвольных судебных разбирательств в России или третьих странах.

Дополнительно швейцарский Федеральный совет запретил политическим партиям, неправительственным организациям и поставщикам медиа-услуг принимать пожертвования от российского правительства.

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В июле Швейцария присоединилась к части 14-го санкционного пакета Евросоюза против России, внеся в свой черный список 69 физических и 47 юридических лиц. В августе страна также ввела ограничения в отношении российских бриллиантов.

14-й пакет санкций, принятый ЕС 24 июня, предусматривает ряд дополнительных мер, в частности в энергетическом, финансовом и товарном секторах.