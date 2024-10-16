МОН назначила комитет, который будет отбирать наблюдательные советы для университетов
Среда, 16 октября 2024, 17:29 -
Министерство образования и науки создало комитет для отбора наблюдательных советов в НАУ, Прикарпатском и Запорожском университетах.
Об этом говорится в сообщении МОН.
Комитет по отбору членов наблюдательных советов является совещательным органом при Кабмине.
Он состоит из шести членов, которых будет назначать Министерство образования и науки: три - напрямую, а три - по рекомендациям международных организаций.
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В состав комитета вошли:
- Яак Аавиксоо - внештатный консультант Kaksus OU (Эстония), бывший министр образования, бывший министр обороны Эстонии, бывший ректор университета Тарту и Технического университета Таллинна;
- Теодора Делл - заместитель главы миссии USAID в Украине;
- Чарльз Кормак - глава CCG, основатель проекта Twinning (Великобритания);
- Тарас Кицмей - президент корпорации SoftServe, председатель правления Ассоциации "Информационные технологии Украины", входит в Совет по вопросам поддержки предпринимательства;
- Константин Невядомский - руководитель EY Ukraine Digital, компания "Эрнст энд Янг" Украина, ранее занимал должность вице-президента в Robertson & Blums Corporation.
- Ирина Тулякова - председатель Совета Фонда Президента Украины по поддержке образования, науки и спорта, ранее занимала должность директора департамента развития в частном университете "КРОК".
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