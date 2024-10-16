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МОН назначила комитет, который будет отбирать наблюдательные советы для университетов

Среда, 16 октября 2024, 17:29 - Владимир Туник-Фриз
 

Министерство образования и науки создало комитет для отбора наблюдательных советов в НАУ, Прикарпатском и Запорожском университетах.

Об этом говорится в сообщении МОН.

Комитет по отбору членов наблюдательных советов является совещательным органом при Кабмине. 

Он состоит из шести членов, которых будет назначать Министерство образования и науки: три - напрямую, а три - по рекомендациям международных организаций.

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В состав комитета вошли:

  • Яак Аавиксоо - внештатный консультант Kaksus OU (Эстония), бывший министр образования, бывший министр обороны Эстонии, бывший ректор университета Тарту и Технического университета Таллинна;
  • Теодора Делл - заместитель главы миссии USAID в Украине;
  • Чарльз Кормак - глава CCG, основатель проекта Twinning (Великобритания);
  • Тарас Кицмей - президент корпорации SoftServe, председатель правления Ассоциации "Информационные технологии Украины", входит в Совет по вопросам поддержки предпринимательства;
  • Константин Невядомский - руководитель EY Ukraine Digital, компания "Эрнст энд Янг" Украина, ранее занимал должность вице-президента в Robertson & Blums Corporation.
  • Ирина Тулякова - председатель Совета Фонда Президента Украины по поддержке образования, науки и спорта, ранее занимала должность директора департамента развития в частном университете "КРОК".

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