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"Укрэнерго" уволила сотрудника, который оправдывал агрессию РФ против Украины

Среда, 16 октября 2024, 16:57 - Артур Крыжный

НЭК "Укрэнерго" с 14 октября отстранила сотрудника, против которого СБУ начала уголовное производство за оправдание российской агрессии против Украины

Об этом сообщает пресс-служба энергокомпании.

Энергокомпания отмечает, что обеспечит максимальное сотрудничество со следствием. Также в компании создана внутренняя комиссия, которая осуществляет служебную проверку.

"Любые проявления оправдания российской агрессии для коллектива "Укрэнерго" неприемлемы", - говорится в сообщении.

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Напомним:

"Энергоатом" решил уволить директора по контрольно-ревизионной работе Александра Скопича, которого СБУ ранее поймало на взятке.

Служба безопасности Украины задержала директора по контрольно-ревизионной работе "Энергоатома" Александра Скопича.

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Директору по контрольно-ревизионной работе НАЭК "Энергоатом" Александру Скопичу, которого в субботу задержали на взятке, избрана мера пресечения в виде залога в сумме 1 миллион гривен.

энергетика
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