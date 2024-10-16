Украинская компания построит завод по производству взрывчатых веществ в Литве

Украинская компания планирует построить в Литве завод по производству взрывчатых веществ RDX (гексогена).

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает LRT со ссылкой на Министерство экономики Литвы.

Министерство подписало протокол о намерениях по сотрудничеству с украинской компанией. Ожидается, что строительство начнется в следующем году.

Конкретная компания и местоположение завода не называются, но на прошлой неделе правительство зарезервировало три участка государственной земли для нужд оборонной промышленности в Упите Паневежского района.

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"Мы активно развиваем оборонное сотрудничество с нашим партнером Украиной", – заявила министр экономики Литвы Аушрине Армонайте.

В министерстве отказались раскрыть название украинской компании.

"Компания работает в особо чувствительном секторе, и литовское подразделение будет работать под общим оборонным зонтиком Украины, но учитывая продолжающуюся войну в Украине и стратегическую важность этой компании, название компании пока не будет разглашаться", – сказали в министерстве.

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Эрика Курочкина, заместитель министра экономики, которая подписала контракт, отметила, что новый завод по производству взрывчатых веществ является одним из нескольких совместных оборонных проектов, запланированных между Литвой и Украиной.

"Литовцы и украинцы также обсуждают разработку беспилотников и других оборонных технологий", – сказала Курочкина.

RDX, или гексоген – это органическое соединение, используемое в качестве взрывчатого вещества.

Его используют для изготовления различных бомб, мин и других взрывчатых веществ, он может использоваться отдельно или в смеси с другими взрывчатыми веществами.

В этом году еще два инвестора в оборонную промышленность объявили о своих планах в Литве.

В конце сентября в Вильнюсе был подписан меморандум о взаимопонимании с американским гигантом оборонной промышленности Northrop Grumman, который планирует к середине 2026 года установить линию по производству боеприпасов калибра 30 мм на территории оружейного завода в Гирайте в Каунасском районе.

Тем временем немецкий оборонно-промышленный концерн Rheinmetall планирует инвестировать более 180 миллионов евро в завод по производству артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм в Радвилишкском районе.

Европейская правда