ЭКА существенно увеличило поддержку экспорта: популярные отрасли

Экспортно-кредитное агентство Украины поддержало экспорт на 5,7 млрд грн за 9 месяцев этого года.

Об этом сообщила первый вице-премьер-министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко.

"В рамках экономической политики "Сделано в Украине" усиливаем поддержку украинских производителей. За девять месяцев 2024 года Экспортно-кредитное агентство поддержало наш экспорт на 5,7 млрд грн. И это почти на 2,6 млрд грн, или в 1,8 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года", - отметила Юлия Свириденко.

Всего в этом году ЭКА поддержала бизнес из 12 регионов Украины и Киева. Лидерами по объемам поддержанного экспорта стали:

Реклама:

Киев - 2,9 млрд грн;

Львовская область - 1,16 млрд грн;

Винницкая область - 702 млн грн.

Больше всего украинские экспортеры, воспользовавшиеся поддержкой ЭКА, отправляли свою продукцию в Польшу (1,5 млрд грн), Азербайджан (831,7 млн грн) и Объединенные Арабские Эмираты (822 млн грн).

Среди наиболее популярных групп экспорта - молоко и молочные продукты, древесина и изделия из нее, продукция агропереработки.