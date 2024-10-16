"Энергоатом" определил семь ключевых подстанций для АЭС, где будут работать миссии МАГАТЭ

В Украине уже определили семь подстанций, важных для выдачи мощности с атомных станций, на которые распространяется работа миссий Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Об этом сообщил глава НАЭК "Энергоатом" Петр Котин, пишет издание "Энергореформа".

"Выделено семь критических для энергообеспечения подстанций, через которые АЭС выдают мощность. График пребывания миссий МАГАТЭ уже есть. На одной из них миссия началась", - сказал он.

По его словам, повреждение этих подстанций может угрожать не только выдаче электроэнергии с самих АЭС, но и запитке станций от энергосистемы Украины. Следствием этого может стать их блэкаут, а это - путь к аварии.

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"Я думаю, что расширение миссии МАГАТЭ на подстанции поможет обеспечить их политическую защиту", - отметил глава "Энергоатома".

Напомним:

МАГАТЭ расширит представительство своих мониторинговых миссий в Украине на объекты инфраструктуры, имеющие влияние на безопасность АЭС.

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