НБУ не рассматривает криптовалюту как законное средство платежа, но работает над этим вызовом

Гривна является единственным законным средством платежа в Украине, и это остается принципиальной позицией Национального банка Украины, тогда как криптовалюта таким средством не является, и необходимо законодательное урегулирование рынка виртуальных активов.

Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный, передает "Интерфакс-Украина".

"Криптовалюту мы не рассматриваем как законное средство платежа. Работаем ли мы над этим вызовом? Да, работаем", - сказал он.

По его словам, состоялось несколько технических миссий Международного валютного фонда (МВФ), целью которых было глубокое изучение различного опыта и наработки комплексных предложений по законодательному урегулированию рынка виртуальных активов, которые учли бы европейский опыт и требования по финансовому мониторингу.

Реклама:

Пышный считает, что с введением лимита на P2P-переводы в 150 тыс. грн в месяц с 1 октября 2024 года недобросовестные лица будут активнее использовать криптоактивы в своей деятельности, и объем операций с криптоактивами возрастет.

"Поэтому понимаем, что шаг за шагом, по крайней мере в части мандата Национального банка, мы должны создать максимально прозрачные и понятные правила игры на этом рынке", - отметил он.

По его мнению, сегодня рынок виртуальных активов - это то, что "насподи" и в основном обслуживает теневой оборот и схемы оптимизации.

Реклама:

"Я понимаю, что это требует от нас и от других стейкхолдеров соответствующей реакции. В частности, с нашей стороны мы усилили регуляции по фактам безлицензионной деятельности, которая часто связана с функционированием именно рынка виртуальных активов", - отметил глава Нацбанка.

Напомним:

В первом-втором квартале 2025 года в Украине могут легализовать криптовалюту.