Показатели скважины "Укрнафты" после капремонта подскочили в 520 раз

ПАО "Укрнафта" провело капитальный ремонт скважины в Полтавской области и увеличила ее дебит в 520 раз.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Работы проводились с целью доразведки башкирских отложений в части залежей месторождения, которые до этого были выделены, как возможно продуктивные.

До проведения капитального ремонта скважина давала 5200 кубометров газа и 0,2 тонны конденсата в сутки.

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"После выполнения всех операций был получен промышленный приток нефти и газа. Начальный дебит составил 104 тонны нефти, что в 520 раз больше, чем было до ремонта, и 51 500 кубометров газа в сутки", - сообщила Укрнафта.

Сейчас скважина введена в опытно-промышленную эксплуатацию. Это позволит получить дополнительные геолого-промышленные данные по залежи, что важно для выполнения оценки запасов месторождения в целом.

Напомним:

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"Укрнафта" меняет устаревшие электроцентровые и штанговые насосы на современные стандарты The American Petroleum Institute (API), чтобы эффективнее извлекать ресурс из браунфилдов.