Показатели скважины "Укрнафты" после капремонта подскочили в 520 раз
ПАО "Укрнафта" провело капитальный ремонт скважины в Полтавской области и увеличила ее дебит в 520 раз.
Об этом сообщила пресс-служба компании.
Работы проводились с целью доразведки башкирских отложений в части залежей месторождения, которые до этого были выделены, как возможно продуктивные.
До проведения капитального ремонта скважина давала 5200 кубометров газа и 0,2 тонны конденсата в сутки.
"После выполнения всех операций был получен промышленный приток нефти и газа. Начальный дебит составил 104 тонны нефти, что в 520 раз больше, чем было до ремонта, и 51 500 кубометров газа в сутки", - сообщила Укрнафта.
Сейчас скважина введена в опытно-промышленную эксплуатацию. Это позволит получить дополнительные геолого-промышленные данные по залежи, что важно для выполнения оценки запасов месторождения в целом.
Напомним:
"Укрнафта" меняет устаревшие электроцентровые и штанговые насосы на современные стандарты The American Petroleum Institute (API), чтобы эффективнее извлекать ресурс из браунфилдов.