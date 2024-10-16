Для Минобороны наняли юристов, чтобы взыскать долги за бронежилеты, непоставленные в 2022 году

Министерство юстиции Украины 15 июля и 9 октября заключило два соглашения с юридическими фирмами о юридических услугах для Минобороны по судам относительно невыполненных поставок бронежилетов в 2022 году.

Об этом пишут "Наші гроші" со ссылкой на "Прозорро".

В июле 2024 года Минюст за 50 тыс евро нанял юридическую фирму "Pekin ve Bayar Dan. Hiz. Ltd. Sti." (Турция) представлять интересы Украины в деле по иску Минобороны к "Farmtr Gida Tarim Hayvancilik Tic. Ve San. Ltd. Sti" (Турция).

В обосновании сказано, что фирма "Farmtr" не выполнила договор с Минобороны о поставке бронежилетов от марта 2022 года.

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Поэтому в ноябре 2022 года стороны заключили договор о медиации по турецкому праву. По его условиям, фирма должна была уплатить 16,80 млн евро долга, а Минобороны - отозвать исковое заявление в Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате Украины о взыскании долга и сообщить правоохранителям Турции об урегулировании вопросов между сторонами. Ведь в Турции по инициативе Минобороны было открыто уголовное производство относительно мошенничества со стороны фирмы.

Фирма осуществила первый платеж 3,00 млн евро в срок, а Минобороны подало ходатайство об отзыве иска с нарушением сроков, поэтому суд оставил его без рассмотрения. После чего фирма не погашала долг. Договор медиации предусматривает штрафы в размере $500 тыс.

В рамках уголовного дела в Турции все активы фирмы и ее поручителей по договору медиации арестованы. Однако фирма обратилась в местный суд с заявлением об обеспечении путем запрета обращения взыскания на все арестованные активы в счет принудительного исполнения договора медиации. Сумма, которую фирма не оплатила Минобороны по договору медиации и подлежит взысканию, составляет 13,80 млн евро. Юристов сейчас нанимают для признания и исполнения договора медиации, а также для профессионального сопровождения в уголовном деле.

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Минюст выбрал три турецкие фирмы с опытом и высокими рейтингами и без конфликта интересов. "Pekin & Bayar" предложила цену 50 тыс евро, „GKC Partners" - $155 тыс, „Esin Attorney Partnership" - $695 тыс. Поэтому выбрали самую дешевую „Pekin & Bayar".

Почасовая ставка старшего партнера составляет 600 евро, партнера - 492 евро, старшего юриста - 348 евро, помощников юриста - 150 евро.

В октябре 2024 года Минюст за 30 тыс евро нанял юридическую фирму "Kirm Perpar odvetniska druzba o.p., d.o.o." (Словения) представлять интересы Украины в деле по искам Минобороны к компании "IZOP-K d.o.o." (Словения).

Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате Украины 20 ноября 2023 года постановил взыскать с "IZOP-K" в пользу Минобороны 395 тыс евро и 3% годовых от суммы 369 тыс евро за период с 17 марта 2023 года до даты оплаты.

Основанием стало нарушение условий договора поставки от 10 марта 2022 года. Минобороны 4 декабря 2023 года обратилось в Минюст по выполнению этого решения, а 5 декабря 2023 года Межведомственная рабочая группа по вопросам, связанным с обеспечением надлежащей защиты прав и интересов Украины в спорах/делах, возникших между Минобороны и поставщиками по внешнеэкономическим контрактам о поставке боеприпасов или военного снаряжения, признала целесообразным привлечь юридического советника для этого по переговорной процедуре.

Впоследствии, 7 февраля 2024 года суд принял еще одно решение по 395 тыс евро и 3% годовых от суммы 4,07 млн евро за период с 5 апреля 2023 года до даты оплаты. Речь шла о нарушении условий другого договора поставки от той же даты 10 марта 2022 года. Минобороны 16 февраля 2024 года также обратилось в Минюст, а Межведомственная рабочая группа 13 марта 2024 года признала целесообразным привлечь юридического советника для этого по переговорной процедуре.

Минюст выбрал три словенские фирмы с опытом и высокими рейтингами и без конфликта интересов. "Kirm Perpar" предложила цену 30 тыс евро, „ODI Law Firm" - 37 тыс евро, а „Selih & Partnerji Law Firm" - 154 тыс евро. Поэтому выбрали самую дешевую "Kirm Perpar".

Почасовая ставка управляющего директора составляет 200 евро, а старшего юриста - 180 евро.

Как пишет "StateWatch", словенская "IZOP-K" фигурирует в уголовном производстве против бывшего заместителя министра обороны, экс-главы Департамента государственных закупок Минобороны и бывшего руководителя Центрального управления материального обеспечения ВСУ по организации поставок некачественной амуниции в 2022 году. По данным аналитического центра, это Вячеслав Шаповалов и Богдан Хмельницкий, которые сейчас находятся под стражей.

В марте 2022 года указанные лица заключили с фирмой "IZOP-K" договор на поставку средств индивидуальной защиты со 100% предоплатой на 6,17 млн евро (215,93 млн грн).

По нему состоялось только две поставки. 2 апреля 2022 года в Украину с пометкой "гуманитарный конвой" из Словении доставили тысячу бронежилетов и 2 тысячи баллистических плит на 28,5 млн грн. 8 апреля 2022 года доставили еще тысячу бронежилетов и 2 тысячи баллистических плит разного уровня защиты на сумму 28,8 млн грн.

По материалам следствия, доставленные средства защиты не соответствовали требованиям необходимой и заявленной баллистической устойчивости, и их использование военнослужащими ВСУ по целевому назначению невозможно. По версии следствия, в этом эпизоде сумма нанесенного ущерба государству Украина составляет 215,93 млн грн.