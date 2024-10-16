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"Нафтогаз" уплатил почти 67 миллиардов налогов

Среда, 16 октября 2024, 11:46 - Виктор Волокита

В январе-сентябре 2024 года по итогам своей деятельности группа "Нафтогаз" уплатила почти 67 млрд грн налогов.

Об этом говорится в сообщении "Нафтогаза".

Отмечается, что предприятия группы направили более 61 млрд грн в государственный бюджет и 5 млрд грн - в местные бюджеты.

"Высокий уровень адаптивности компании к сложным условиям и опыт реагирования на любые вызовы дают свои результаты. Группа "Нафтогаз" остается одним из крупнейших налогоплательщиков в Украине. Только в сентябре нашими предприятиями было внесено в госказну 5,8 млрд грн, из которых 600 млн грн - в местные бюджеты", - сказал председатель правления НАК „Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов.

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Напомним:

Компании группы "Нафтогаз" за три квартала 2024 года добыли более 11 млрд куб. м газа, что больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Нафтогаз
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