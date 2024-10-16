В Херсоне и на Николаевщине пропал свет – власти
Среда, 16 октября 2024, 09:28 -
Утром 16 октября город Херсон остался без электроснабжения, сообщил глава городской военной администрации Роман Мрочко.
Источник: глава ГВА в Telegram, глава Николаевской ОВА Виталий Ким в Telegram
Прямая речь Мрочко: "В Херсоне исчезло электричество. Предварительно, обесточен весь город".
Детали: По его словам, причины этого выясняют.
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Также сообщается, что в городе не работают троллейбусы.
Обновлено: Позже о проблемах со светом сообщил также глава Николаевской ОВА Виталий Ким.
"Многие без света. Нашли точку аварии. Не "прилет". Пару часов починим, если не будет других сюрпризов", – написал Ким в Telegram.
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