В Херсоне и на Николаевщине пропал свет – власти

Утром 16 октября город Херсон остался без электроснабжения, сообщил глава городской военной администрации Роман Мрочко.

Источник: глава ГВА в Telegram, глава Николаевской ОВА Виталий Ким в Telegram

Прямая речь Мрочко: "В Херсоне исчезло электричество. Предварительно, обесточен весь город".

Детали: По его словам, причины этого выясняют.

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Также сообщается, что в городе не работают троллейбусы.

Обновлено: Позже о проблемах со светом сообщил также глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

"Многие без света. Нашли точку аварии. Не "прилет". Пару часов починим, если не будет других сюрпризов", – написал Ким в Telegram.

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Украинская правда