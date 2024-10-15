Украинским производителям из зоны боевых действий предоставили льготы: какие условия

Украинские предприятия перерабатывающей промышленности, работающие на территориях активных боевых действий, смогут получать грант в размере до 8 млн. грн.

Об этом сообщает Минэнерго со ссылкой на решение правительства от 15 октября 2024 года.

Как говорится в сообщении, государство профинансирует 80% стоимости данного проекта, а 20% грантер должен покрыть из собственных или кредитных средств.

Грант можно будет использовать на инвестиционные нужды – приобретение нового производственного или энергетического оборудования.

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"Сегодняшним решением мы даем больше возможностей для бизнеса получить гранты на переработку. Теперь они доступны и предприятиям из зоны активных боевых действий. Например, из Херсона.

Податься на гранты теперь могут и производители полиграфической продукции. Также мы изменили требования, касающиеся количества рабочих мест, которые необходимо создать. Сократили их до 5 рабочих мест, чтобы в программу присоединялось больше участников. Но при этом требования по поступлению налогов с зарплат остались неизменными. Так хотим дать доступ к программе, в частности, предпринимателям, стремящимся развивать автоматизацию производства", — отметила первый вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко.

Программа грантов на развитие перерабатывающей промышленности решением правительства расширена на предприятия переработки, работающих на территориях активных боевых действий.

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Обязательное условие – на территории деятельности предприятия должны работать государственные информационные ресурсы.

Своим решением правительство также изменило требования к количеству рабочих мест, которые обязательно должен создать грантер.

Ранее в зависимости от суммы гранта это было от 5 до 25 рабочих мест. Например, чтобы выполнить условия, получатель гранта в 8 млн грн должен был трудоустроить 25 рабочих с зарплатой от 8 тысяч гривен.

Теперь обязательным условием будет создание от 5 рабочих мест – вне зависимости от размера гранта.

В то же время правительство добавило новое условие: за три года получателю нужно будет уплатить ЕСВ из зарплаты новых работников на сумму, не менее 20% от суммы гранта.

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