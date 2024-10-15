Отбор нового набсовета "Укрзализныци" не стартовал, несмотря на требования закона

Кабмин как субъект управления "Укрзализныци" до 29 сентября 2024 года должен был либо принять решение о продлении полномочий членов набсовета компании, либо объявить об отборе членов набсовета.

Об этом говорится в дайджесте аналитиков-консультантов по корпоративному управлению SOE Weekly для ЭП.

Аналитики напоминают, что 29 декабря 2021 года Кабинет Министров утвердил состав набсовета "Укрзализныци".

В него вошли Анатолий Амелин, Александр Долл, Якуб Карновски и Гепард Хафер в качестве независимых членов и Сергей Лещенко, Сергей Москаленко, Давид Ломджария как представители государства.

Реклама:

"Согласно законодательству, действующему на момент назначения, и уставу компании максимальный срок полномочий членов набсовета составляет три года. Таким образом, срок полномочий этого наблюдательного совета должен истечь 28 декабря 2024 года.

С тех пор публично известно лишь о недавнем назначении Александра Камышина членом наблюдательного совета "Укрзализныци" (представителем государства). По сообщениям СМИ, Камышин сменил на этой должности Москаленко", - говорится в дайджесте.

При этом на сайте "Укрзализныци" нет информации, которую акционерные общества должны раскрывать по закону о рынках капитала и Положением о раскрытии информации НКЦБФР. В частности, отсутствует и информация о должностных лицах и членах органов управления "Укрзализныци".

Реклама:

"Также, согласно действующим требованиям закона об управлении объектами госсобственности (внесены Законом 3587, который вступил в силу 8 марта 2024 года), отбор кандидатов на должность члена наблюдательного совета госкомпании начинается не позднее, чем за три месяца до окончания срока полномочий соответствующего члена наблюдательного совета (если в указанный срок не принято решение о продлении срока его полномочий) или не позднее 10 дней со дня досрочного прекращения полномочий.

Закон также требует, чтобы такой отбор осуществлялся с соблюдением принципов коллективной пригодности, разнообразия состава, равенства требований, профессионализма, открытости и прозрачности", - добавили эксперты.

Читайте подробнее в дайджесте: "ОГХК" наконец-то продали, смена руководства "ПриватБанка" и "Укрзализныци"