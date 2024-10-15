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Госбанки готовы кредитовать громады Украины по установлению генерации

Вторник, 15 октября 2024, 16:10 - Виктор Волокита

Государственные украинские банки готовы кредитовать местные громады, планирующие установить объекты генерации.

Об этом заявил заместитель министра энергетики Роман Андарак на конференции "Инвестиции в энергетику во время войны", сообщает Укринформ.

"Мы встречались с государственными банками в прошлую пятницу. Основной сигнал от них: они готовы предоставлять кредиты местным общинам для установки объектов генерации - из газа или из возобновляемых источников", - сказал Андарак.

Андарак отметил, что состояние энергосистемы из-за российских атак является хрупким, хотя и сейчас она сбалансирована.

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Сейчас Украина должна полагаться на энергообеспечение на атомную энергетику и ВИЭ.

Замминистра подчеркнул, что энергетики пытаются отремонтировать поврежденные энергообъекты в кратчайшие сроки.

В то же время Украина также работает над децентрализацией энергоснабжения: речь идет о строительстве нового поколения малой мощности и обеспечении критической инфраструктуры резервными источниками питания.

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Напомним:

Украинские банки за июнь-сентябрь 2024 получили 2484 заявки от бизнеса на кредитование проектов по восстановлению энергетической инфраструктуры на общую сумму 54,8 млрд грн.

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