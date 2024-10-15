Госбанки готовы кредитовать громады Украины по установлению генерации
Государственные украинские банки готовы кредитовать местные громады, планирующие установить объекты генерации.
Об этом заявил заместитель министра энергетики Роман Андарак на конференции "Инвестиции в энергетику во время войны", сообщает Укринформ.
"Мы встречались с государственными банками в прошлую пятницу. Основной сигнал от них: они готовы предоставлять кредиты местным общинам для установки объектов генерации - из газа или из возобновляемых источников", - сказал Андарак.
Андарак отметил, что состояние энергосистемы из-за российских атак является хрупким, хотя и сейчас она сбалансирована.
Сейчас Украина должна полагаться на энергообеспечение на атомную энергетику и ВИЭ.
Замминистра подчеркнул, что энергетики пытаются отремонтировать поврежденные энергообъекты в кратчайшие сроки.
В то же время Украина также работает над децентрализацией энергоснабжения: речь идет о строительстве нового поколения малой мощности и обеспечении критической инфраструктуры резервными источниками питания.
Напомним:
Украинские банки за июнь-сентябрь 2024 получили 2484 заявки от бизнеса на кредитование проектов по восстановлению энергетической инфраструктуры на общую сумму 54,8 млрд грн.