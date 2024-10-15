"Газпром" начал распродавать элитную недвижимость после рекордных убытков

Госкорпорация "Газпром", получив первый за 25 лет и рекордный за всю историю убыток, начала распродажу своей элитной недвижимости.

Об этом сообщает The Moscow Tmes.

Компания объявила о продаже гостиничного комплекса "Дом приемов „Богородское"". Общая площадь четырехэтажного объекта - 12 758,6 кв. м. В описании говорится о том, что он включает в себя оздоровительный и спа-центр (хамам и сауна), фитнес-центр, бар и ресторан.

В отеле 16 номеров категории "Люкс", два президентских номера и один гостевой дом с четырьмя комнатами. На прилегающей к отелю территории есть футбольное поле, теннисный корт, спортивная площадка, часовня, искусственное озеро и ротонда "Лотос", а также конюшня. "Газпром" рассчитывает продать объект не менее чем за 833,9 млн руб. При этом в объявлении указано, что цена была снижена.

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Также "Газпром" выставил на продажу пятизвездочный гостиничный комплекс "Марриот Цахкадзор", расположенный на знаменитом горнолыжном курорте Цахкадзор в Армении. Общая площадь отеля - 14 284 кв. м. Он состоит из 100 номеров, 35 из которых расположены в семи коттеджах. В отеле есть фитнес-зал, крытый бассейн, сауна, хамам, бильярдная, теннисный корт, баскетбольная площадка и СПА-центр. Площадь прилегающей территории составляет 2,5 га.

Напомним:

По итогам 2023 года Газпром получил рекордный чистый убыток в размере 6,1 млрд долл.

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