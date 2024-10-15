Из бюджета на 2025 год убрали возврат дорожного фонда – нардеп

На рабочей группе по бюджету на 2025 год поддержали правку об отмене возврата дорожного фонда.

Об этом сообщил заместитель председателя налогового комитета ВР Ярослав Железняк.

"Сейчас на рабочей группе по бюджету поддержали правку Пидласы-Забуранной об изъятии из Бюджета-2025 возврата дорожного фонда", - написал он.

По словам Железняка, таким образом все деньги с акциза на топливо пойдут на армию.

Реклама:

Напомним:

В Министерстве финансов считают, что восстановление ассигнований на дорожный фонд в 2025 году будет способствовать финансированию ремонта дорог и погашению предыдущих долгов.