Кабмин одобрил законопроект о принудительном отчуждении земли для строительства фортификаций

Кабмин одобрил законопроект, предусматривающий на период военного положения принудительное временное лишение права пользования земельным участком для строительства и содержания инженерно-технических и фортификационных сооружений.

Об этом сообщил постоянный представитель Кабинета Министров в Верховной Раде Тарас Мельничук, передает Укринформ.

Законопроектом предлагается внести изменения в Земельный кодекс Украины, ЗУ "О правовом режиме военного положения", "О передаче, принудительном отчуждении или изъятии имущества в условиях правового режима военного или чрезвычайного положения".

Изменениями, в частности, вводится возможность принудительного временного лишения права пользования земельным участком - обременения в виде лишения собственника и землепользователя права пользования земельным участком или его частью, находящейся в частной собственности, в условиях правового режима военного положения для строительства и содержания военных инженерно-технических и фортификационных сооружений при последующего его прекращения или проведения выкупа или принудительного отчуждения земельного участка или его части.

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Также предполагается определение особенностей принудительного временного лишения права пользования земельным участком, составление акта о принудительном временном лишении права пользования земельным участком; порядок принятия решения о прекращении принудительного временного лишения права пользования земельным участком или о его выкупе.

Напомним:

Компания "Автомагистраль-Юг", занимающаяся фортификационными работами вдоль линии фронта, в частности - Покровском направлении, заявила об остановке работ из-за действий Нацполиции.

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