Метро Токио вышло на биржу - это крупнейшее IPO в Японии с 2018 года

Tokyo Metro привлекло 2,3 млрд долл во время крупнейшего IPO в Японии за последние шесть лет.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что это IPO является крупнейшим в Японии с момента листинга SoftBank Corp. на 21 млрд долл. в декабре 2018 года.

Tokyo Metro оценил акции в 1200 иен за штуку после того, как продавал их в диапазоне от 1100 до 1200 иен. Ожидается, что листинг на Токийской фондовой бирже состоится 23 октября.

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Сообщается, что подписка на IPO была превышена более чем в 15 раз - многих инвесторов заинтересовало известное имя и привлекательная дивидендная доходность компании.

В этом году IPO в Японии привлекли 1,6 млрд долл, а листинг Tokyo Metro в сочетании с другими сделками приближает эту цифру к 4,4 млрд долл, привлеченных за весь 2023 год.

Токийский метрополитен, основанный в 2004 году, управляет девятью линиями поездов и перевозит в среднем около 6,52 млн пассажиров в день.

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Правительству Японии принадлежит 53,42% компании, а администрации метро Токио - остальные 46,58%. Их совокупный пакет акций сократится вдвое после размещения.

Компания-оператор метро занимается не только перевозкой пассажиров, но и работает на рынке недвижимости и в розничной торговле. За прошлый финансовый год (закончился в марте 2024 года) компания получила 312 млн долл чистой прибыли.

Японское правительство планирует использовать средства от IPO на погашение облигаций реконструкции, выпущенных после землетрясения и цунами 2011 года.

Напомним:

Япония готовит к выводу на биржу Токийское метро с оценкой 4,6 млрд долл.