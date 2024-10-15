Венгрия обсуждает с Газпромом увеличение закупок газа в 2025 году - росСМИ

Венгрия ведет переговоры с Газпромом о дополнительных закупках российского газа в 2025 году.

Об этом сообщает "РИА Новости".

"Мы существенно расширяем объем. Мы уже подписали одно [дополнительное соглашение. - Ред.] на последний квартал этого года, которое покрывает дополнительные объемы [газа. - Ред.] по цене, гарантирующей конкурентное ценообразование. Мы сейчас ведем переговоры о соглашении на следующий год", - отметил глава венгерского МИД Петер Сийярто.

По словам Сийярто, соглашение будет заключаться в увеличении объемов закупок. Для увеличения объемов импортного топлива планируется привлечь весь потенциал трубопровода "Турецкий поток".

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"Это стало возможным благодаря мощности газопровода "Турецкий поток". Мы будем использовать полную мощность, что позволит нам увеличить объемы по всем коммерческим контрактам", - сказал он.

Напомним:

По итогам 2023 года Газпром получил рекордный чистый убыток в размере 6,1 млрд долл.

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Венгерская нефтяная группа MOL ожидает, что ее нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) смогут перерабатывать как российскую, так и нероссийскую сырую нефть к концу 2026 года.

Венгерская энергетическая компания Mol Nyrt. заключила соглашение, которое обеспечит непрерывные поставки российской нефти через трубопровод, проходящий через территорию Украины.