Венгрия обсуждает с Газпромом увеличение закупок газа в 2025 году - росСМИ
Венгрия ведет переговоры с Газпромом о дополнительных закупках российского газа в 2025 году.
Об этом сообщает "РИА Новости".
"Мы существенно расширяем объем. Мы уже подписали одно [дополнительное соглашение. - Ред.] на последний квартал этого года, которое покрывает дополнительные объемы [газа. - Ред.] по цене, гарантирующей конкурентное ценообразование. Мы сейчас ведем переговоры о соглашении на следующий год", - отметил глава венгерского МИД Петер Сийярто.
По словам Сийярто, соглашение будет заключаться в увеличении объемов закупок. Для увеличения объемов импортного топлива планируется привлечь весь потенциал трубопровода "Турецкий поток".
"Это стало возможным благодаря мощности газопровода "Турецкий поток". Мы будем использовать полную мощность, что позволит нам увеличить объемы по всем коммерческим контрактам", - сказал он.
Напомним:
По итогам 2023 года Газпром получил рекордный чистый убыток в размере 6,1 млрд долл.
Венгерская нефтяная группа MOL ожидает, что ее нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) смогут перерабатывать как российскую, так и нероссийскую сырую нефть к концу 2026 года.
Венгерская энергетическая компания Mol Nyrt. заключила соглашение, которое обеспечит непрерывные поставки российской нефти через трубопровод, проходящий через территорию Украины.