"Национальный кэшбек": в Дії упростили его поиск
В приложении "Действие" добавили новый инструмент к сервису "Национальный кэшбек" - сканер штрихкодов.
Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
"Теперь с Действом можете заранее узнать, начисляется ли кэшбек за товар. Не нужно уточнять у кассиров супермаркета или искать отметку на упаковке", – рассказал Федоров.
Он опубликовал инструкцию:
"Просто открываете действие, наводите сканер на штрихкод и узнаете, подпадает ли он под программу. Если да – получите кэшбек, если нет – Действие известит об этом. А дальше решение за вами – выбрать этот товар или другой".
Напомним:
За время бета-тестирования программы "Национальный кэшбек", продолжавшейся со 2 сентября, украинцы выпустили более 2 млн карт, 1,1 млн человек видят кэшбек в "Действии", а общая сумма начисленных средств составляет 73,2 млн грн.