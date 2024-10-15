"Национальный кэшбек": в Дії упростили его поиск

В приложении "Действие" добавили новый инструмент к сервису "Национальный кэшбек" - сканер штрихкодов.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Теперь с Действом можете заранее узнать, начисляется ли кэшбек за товар. Не нужно уточнять у кассиров супермаркета или искать отметку на упаковке", – рассказал Федоров.

Он опубликовал инструкцию:

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"Просто открываете действие, наводите сканер на штрихкод и узнаете, подпадает ли он под программу. Если да – получите кэшбек, если нет – Действие известит об этом. А дальше решение за вами – выбрать этот товар или другой".

Напомним:

За время бета-тестирования программы "Национальный кэшбек", продолжавшейся со 2 сентября, украинцы выпустили более 2 млн карт, 1,1 млн человек видят кэшбек в "Действии", а общая сумма начисленных средств составляет 73,2 млн грн.

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