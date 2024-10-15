Франция конфисковала виллы и авто российских бизнесменов 

Суды во Франции в рамках расследований относительно возможного отмывания денег арестовали активы на сумму более 70 млн евро, принадлежащие двум бизнесменам российского происхождения.

Об этом сообщает пресс-служба Le Monde.

В марте французская прокуратура начала расследование в отношении бизнесменов российского происхождения Руслана Горюхина и Михаила Опенгейма, которые имеют паспорта Кипра.

Сообщается, что расследование подтвердило подозрение в сокрытии происхождения средств, которые были использованы для покупки недвижимости.

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"Расследование касается приобретения недвижимости за счет кредитов, предоставленных частными компаниями, зарегистрированными на Кипре или Британских Виргинских островах", - заявили в прокуратуре Парижа.

В результате суд одобрил конфискацию поместья площадью 22,5 га в Грассе (департамент Приморские Альпы), вилл в Сен-Рафаэле и Гримо (департамент Вар) и люксовых автомобилей, принадлежащих Горюхину и Опенгейму.