В НБУ рассказали о влиянии фронта на финансовые рынки: курс гривны не реагирует на обстрелы

Ситуация на фронте влияет на психологическое состояние всех, соответственно она влияет на финансовые рынки, экономику и на ожидания: тревожность и напряженность накапливаются и ищут выход, однако ситуация на финансовом рынке стабильная.

Так считает глава Национального банка Украины Андрей Пышный, передает "Интерфакс-Украина".

"Подобное влияние мы видели в июле этого года, когда курсовая волатильность начала расти. Национальный банк обеспечивает устойчивость рынка инструментом интервенций, поэтому мы это почувствовали на их объеме, на росте спроса и пытались понять, что происходит, что влияет и подпитывает эту нервозность рынка. . Затем рынок стабилизировался, в частности благодаря действиям Национального банка", - сказал Пышный.

"Сейчас ситуация на рынке устойчива, присутствие Национального банка эффективно, управляемая гибкость как инструмент работает", - отметил Пышный.

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Он также подчеркнул, что уже долгое время курс гривны перестал реагировать на обстрелы.

"Очевидно, что курсовые колебания имеют немалую психологическую составляющую. В то же время, если раньше (в начале войны) реакция наличного курса на обстрелы была ощутима, то сейчас уже достаточно длительное время не наблюдается", - констатировал глава Нацбанка.

Он добавил, что впервые подобную ситуацию отметил в октябре 2022 года, сразу после назначения на должность, когда начались первые массированные удары по объектам критической энергетической инфраструктуры и первые длительные отключения.

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"Впоследствии я заметил, что корреляция между обстрелами и курсовой динамикой исчезла, потому что мы пережили тот первый момент, уже имели первый опыт... Мы уже, к сожалению, в определенной степени привыкли к угрозе ракетных ударов и отвратительному жужжанию "мопедов". реальности перманентной угрозы, мы стали не безразличными, а аллертными", - отметил Пышный.

По его словам, тогда, в октябре 2022 года, эта трансформация общественного сознания отразилась и на курсовой динамике. "Мы даже увидели обратную корреляцию между обстрелами и курсовой динамикой, но уже другого плана: после каждого жесткого обстрела или обострения ситуации на фронте, которые мы прошли, не сломавшись, происходила даже определенная ревальвация", - поделился наблюдениями глава НБУ.

Напомним:

За год курс гривны к доллару ослаб на 9%, но НБУ считает, что в контексте привлекательности гривни защитил сбережения населения от инфляции.