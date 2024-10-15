Правительство передало на приватизацию конфискованные у россиянина строительные заводы

Аэрок

Кабинет министров разрешил Фонду государственного имущества продать активы предприятий по производству газобетона "Аэрок", конфискованные в 2022 году у россиянина Андрея Молчанова.

Об этом говорится в решении правительства, которое есть в распоряжении ЭП.

Стартовая цена государственной доли предприятия "Аэрок" размером 100% составляет 965,3 млн грн.

Будущий покупатель должен будет сохранить основной вид деятельности компании, выплатить долги перед работниками и бюджетом и не допустить сокращений в течение полугода.

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"Аэрок" – один из ключевых игроков на украинском рынке газобетона. Предприятие производит изделия из газобетона, бетона, а также поставляет бетонные конструкции для строительства жилых и промышленных объектов. Владеет двумя заводами в Украине: в Обухове и Березани Киевской области, которые не работают с июля 2022 года. Также компания имеет недостроенный завод в Стрые Львовской области.

По данным компании PRO-Consulting, "Аэрок" – один из крупнейших производителей газобетона в Украине. Мощности заводов в Обухове и Березани превышают 1 млн куб м в год, тогда как общий объем производства газобетона в стране в 2020 году составил 4 млн куб м. Выручка фирмы в 2020 году достигла 1,3 млрд грн.

Отметим, что прокуратура оценивала общую стоимость имущества "Аэрок" в 2 млрд грн.

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Напоминаем:

Андрей Молчанов – один из крупнейших застройщиков РФ. Его состояние в 2021 году Forbes оценивал в 1,2 млрд долл. С 2011 года он член путинской партии "Единая Россия".

По данным СБУ, Молчанов принадлежит к ближайшему окружению российского президента и является спонсором предвыборной кампании упомянутой партии.

Его компании строят жилье для сотрудников ФСБ и армии РФ.

19 октября 2022 года президент Владимир Зеленский наложил санкции на Молчанова на десять лет.