Все разделы
Укр / Рус

Правительство передало на приватизацию конфискованные у россиянина строительные заводы

Вторник, 15 октября 2024, 12:50 - Александр Колесниченко
 
Аэрок

Кабинет министров разрешил Фонду государственного имущества продать активы предприятий по производству газобетона "Аэрок", конфискованные в 2022 году у россиянина Андрея Молчанова.

Об этом говорится в решении правительства, которое есть в распоряжении ЭП.

Стартовая цена государственной доли предприятия "Аэрок" размером 100% составляет 965,3 млн грн.

Будущий покупатель должен будет сохранить основной вид деятельности компании, выплатить долги перед работниками и бюджетом и не допустить сокращений в течение полугода.

Реклама:

"Аэрок" – один из ключевых игроков на украинском рынке газобетона. Предприятие производит изделия из газобетона, бетона, а также поставляет бетонные конструкции для строительства жилых и промышленных объектов. Владеет двумя заводами в Украине: в Обухове и Березани Киевской области, которые не работают с июля 2022 года. Также компания имеет недостроенный завод в Стрые Львовской области.

По данным компании PRO-Consulting, "Аэрок" – один из крупнейших производителей газобетона в Украине. Мощности заводов в Обухове и Березани превышают 1 млн куб м в год, тогда как общий объем производства газобетона в стране в 2020 году составил 4 млн куб м. Выручка фирмы в 2020 году достигла 1,3 млрд грн.

Отметим, что прокуратура оценивала общую стоимость имущества "Аэрок" в 2 млрд грн.

Реклама:

Напоминаем:

Андрей Молчанов – один из крупнейших застройщиков РФ. Его состояние в 2021 году Forbes оценивал в 1,2 млрд долл. С 2011 года он член путинской партии "Единая Россия".

По данным СБУ, Молчанов принадлежит к ближайшему окружению российского президента и является спонсором предвыборной кампании упомянутой партии.

Его компании строят жилье для сотрудников ФСБ и армии РФ.

19 октября 2022 года президент Владимир Зеленский наложил санкции на Молчанова на десять лет.

строительство приватизация Фонд госимущества правительство санкции
Реклама:
Материалы по теме
"Автомагистраль-Юг" получила подряд на ремонт моста в Киеве после обысков полиции 14 октября 2024, 17:17
Киевсовет планирует докапитализировать "Спецжилфонд" на три миллиарда 10 октября 2024, 16:35
Дело по большому подрядчику: "Манифест 42" призвал Зеленского восстановить мораторий на обыски 9 октября 2024, 16:46
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте