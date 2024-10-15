Закон о повышении налогов отправили на подпись Зеленскому

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук подписал налоговый законопроект №11416-д и отправил в Офис Президента.

Об этом сообщил заместитель председателя налогового комитета ВР Ярослав Железняк.

"В ближайшее время ожидаем там подпись Президента, потом публикация и затем через день закон вступит в силу, чем увеличит налоги", - отметил депутат.

Как сообщалось, Верховная Рада вынуждена была повысить налоги "задним числом" из-за "исключительности обстоятельств".

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Напомним:

Верховная Рада приняла законопроект №11416-д об увеличении налогов.

Повышение налогов включает следующие изменения:

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С 1 октября 2024 года военный сбор на зарплаты всех физических лиц (включая работающих в режиме "Дія.Сити") возрастет с 1,5% до 5%. Это означает, что доходы граждан будут облагаться налогом ретроспективно.

С 1 января 2025 г. военный сбор на другие доходы граждан (кроме зарплат) также увеличится с 1,5% до 5%.

Для ФЛП 1, 2 и 4 групп введут военный сбор в размере 10% от минимальной зарплаты, установленной на 1 число отчетного месяца. С октября 2024 это составит 800 грн в месяц.

ФЛП 3 группы будут платить 1% от дохода в виде военного сбора.

Для банков снова введут повышенный налог на прибыль по ставке 50% за 2024 год. Поскольку банки уже уплатили налоги по старой ставке, новый налог будет действовать ретроспективно.

С 1 января 2025 г. для небанковских учреждений (кроме страховых компаний) налог на прибыль увеличится с 18% до 25%.

Для автозаправочных станций (АЗС) будут введены ежемесячные авансовые взносы по налогу на прибыль: 30, 45 или 60 тысяч грн за каждую станцию, в зависимости от ее типа. Сумма переплат не будет учтена для уменьшения налоговых обязательств в будущем.

Для обменных пунктов введут авансовый взнос по налогу на прибыль: 700 евро за каждый пункт обмена в Киеве, 600 евро в городах с населением более 50 тысяч и 200 евро для других населенных пунктов.

Минимальный налог на землю (МНС) в размере 700 грн и 1400 грн за гектар.

Ежемесячная отчетность по НДФЛ, военному сбору и ЕСВ начнется с 1 января 2025 года. Это необходимо для внедрения "экономического бронирования".