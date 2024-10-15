США планируют ограничить экспорт ИИ-чипов в страны Персидского залива - СМИ

Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность ограничения продаж передовых чипов искусственного интеллекта (ИИ) от Nvidia и других американских компаний для конкретных стран.

Об этом сообщает Bloomberg.

Администрация Байдена обсуждает установление лимита на экспортные лицензии в интересах нацбезопасности. Речь идет об экспорте в страны Персидского залива, которые имеют растущий аппетит к центрам обработки данных с искусственным интеллектом и глубокие карманы для их финансирования.

Обсуждения находятся на ранних стадиях и до сих пор остаются без окончательного решения, хотя в последнее время они стали более активными.

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Напомним:

Поставка процессоров помогает китайским стартапам развивать технологии искусственного интеллекта несмотря на ограничения Вашингтона.

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