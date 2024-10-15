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Банки обновили курс валют: сколько стоят доллар и евро

Вторник, 15 октября 2024, 11:44 - Алексей Артемчук

По состоянию на 15 октября, официальный курс доллара к гривне от НБУ вырос на 1 копейку, евро снизился на 7 копеек.

Об этом говорится в данных minfin.com.ua.

Официальный курс доллара установили на уровне 41,19 грн, евро - 45,95 грн (на 14 октября доллар - 41,18 грн, евро - 45,02 грн). 

На 11:30 курс доллара против гривны на "черном рынке" составлял 41,42 - 41,49 грн.

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На это же время "черный" курс евро составлял 45,35 - 45,50 грн.

Средние курсы валют в кассах банков были такими:

  • Доллар США - 41,05 - 41,50 грн (курс на 14 октября - 41,05 - 41,50 грн);
  • Евро - 44,92 - 45,50 грн (курс на 14 октября - 45,00 - 45,55 грн).

В разрезе банков наличные курсы доллара следующие:

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  • Приватбанк - 40,85 - 41,45 грн;
  • Ощадбанк - 41,00 - 41,55 грн;
  • Укрсиббанк - 40,95 - 41,50 грн;
  • ПУМБ - 41,00 - 41,50 грн;
  • Райффайзен - 40,90 - 41,42 грн.

Что касается безналички, курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 41,49 грн за доллар, monobank - 41,48 грн.

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