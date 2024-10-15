Мы были перед дилеммой: Гетманцев объяснил, почему налоги повысили "задним числом"

Даниил Гетманцев.

Верховная Рада вынуждена была повысить налоги "задним числом" из-за "исключительности обстоятельств".

Об этом в интервью ЭП рассказал глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.

"В сентябре-октябре мы были перед дилеммой: либо вводим в действие закон с ноября и поднимаем ставки еще больше (потому что сумма потребности никуда не девается), или все же делаем это первым октября. Ну, и из этих двух очень плохих решений выбрали то, которое нам показалось менее плохим", - сказал Гетманцев.

"Я бы не хотел здесь юридических дискуссий, потому что они меня дискредитируют. Почему? Потому что я все же доктор юридических наук, и я точно знаю, что это нарушение. То есть так поступать не надо", - отметил нардеп.

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В то же время, по его словам, если снять вопрос о конституционности или неконституционности, то закон конституционный.

"Есть решение, которым Конституционный суд объяснил, что означает обратное действие во времени. И он отметил, что это касается тех случаев, когда нормы регулируют начавшиеся отношения и были завершены до даты вступления в силу нормы", - подчеркнул Гетманцев.

"Если мы говорим о третьем или четвертом квартале, то здесь отношения точно не завершены. Но действительно это плохое решение. То есть здесь у нас нет дискуссии", - добавил глава налогового комитета Верховной Рады.

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Напомним:

Верховная Рада приняла законопроект №11416-д об увеличении налогов.

Верховная Рада отклонила все постановления, блокирующие налоговый закон №11416-д.

Из-за ретроспективного повышения налогов с 1 октября бизнес начинает переводить работников "в тень".