Bihus.Info: Семья заместителя Кличко при его каденции стала владельцами офисов и квартир в Киеве

Журналисты-расследователи нашли у семьи заместителя мэра Киева Виталия Кличко - Владимира Прокопива ряд объектов недвижимости в столице.

Источник: Bihus.Info

Детали: Прокопив является депутатом Киевсовета с 2014 года, с 2021 года - занимает должность заместителя мэра Виталия Кличко.

По данным расследователей, в 2015 году на тестя Прокопива - Андрея Штурмая оформили компанию ООО "ВП СЕРВИС". Впоследствии на эту компанию оформили квартиру и офисы в целом на около 600 кв.м. в разных районах столицы. В 2020 году, компания также приобрела 150 кв.м. в ЖК Тетрис Холл в центре. При этом в период, когда на тестя оформили компанию, он не имел другого бизнеса - зато, по данным источников Bihus.Info, он получал зарплату в АО "Иванофранковскгаз". По словам самого Прокопива, тесть уже много лет работает заграницей "наемным работником" в строительной сфере.

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Позже теща Прокопива - Стелла Штурмай - стала владелицей частного дома в коттеджном городке "Новая Ходосовка". Его площадь - около 190 кв.м., а ориентировочная рыночная стоимость по состоянию на дату покупки - от 180 тысяч долларов. Последняя известная должность тещи - заместитель по учебно-производственной работе в художественном училище №3 Ивано-Франковска. Там она работала до 2018 года с зарплатой не выше 20 тысяч гривен в месяц.

Также недвижимостью владеет жена Прокопива - Вера. На нее лично коммерческое помещение в ЖК Теремки. 600 квадратов обошлись ей в 13 млн грн. Также Вера Прокопив проинвестировала трехкомнатную квартиру в ЖК Хеппи Хаус. Летом 2022 года она заплатила за нее около 2 млн грн, хотя в то время застройщик продавал квартиры в этом ЖК вдвое дороже.

Кроме того, на жену зарегистрировано ООО "ВП ГРУП". На второй день полномасштабного вторжения компания вложилась в строительство ЖК "Signature".

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Весной этого года Вера Прокопив приобрела еще одно коммерческое помещение на 70 кв.м. в ЖК Метрополь, также в центре города.

Сам Прокопив убеждает расследователей, что является экспертом в недвижимости и просто умеет правильно торговаться.

Украинская правда