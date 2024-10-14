Последствия забастовки в Boeing: компания уволит 17 тысяч работников

Boeing объявил о сокращении 10% от общего количества сотрудников.

Об этом сообщает Reuters.

Гендиректор компании Келли Ортберг заявил, что значительное сокращение необходимо "для согласования с финансовой реальностью" после того, как забастовка работников остановила производство самолетов 737 MAX, 767 и 777.

"В ближайшие месяцы мы планируем сократить размер нашей общей рабочей силы примерно на 10%. Эти сокращения будут включать руководителей, менеджеров и сотрудников", - отметил Ортберг.

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Один из руководителей компании Great Hill Capital Томас Гейз отметил, что увольнения могут оказать давление на сотрудников, чтобы прекратить забастовку.

"Работники-бастующие, которые временно не имеют зарплаты, не хотят становиться безработными работниками, которые постоянно не имеют зарплаты", - отметил Гейс. "Я бы оценил, что забастовка будет решена в течение недели, поскольку работники не хотят оказаться в следующей партии из 17 тысяч сокращений".

В третьем квартале 2024 года ожидается выручка в размере около 17,8 млрд долл и чистый убыток на уровне 9,97 долл на акцию, а также отрицательный показатель операционного денежного потока в размере 1,3 млрд долл.

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Напомним:

Международная ассоциация машиностроителей и аэрокосмических работников заявила, что ее переговоры с Boeing прервались, и дальнейших дат переговоров не запланировано.

Boeing и его крупнейший профсоюз возобновят переговоры по контракту, потому что продолжение забастовки, которая остановила производство самых популярных самолетов, будет стоить авиакомпании несколько миллиардов долларов.