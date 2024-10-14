Восстановление энергетики: в НБУ рассказали об особенностях кредитования бизнеса и украинцев

Украинские банки за июнь-сентябрь 2024 года получили 2484 заявки от бизнеса на кредитование проектов по восстановлению энергетической инфраструктуры на общую сумму 54,8 млрд грн.

Об этом сообщает Национальный банк Украины со ссылкой на результаты опроса 20 банков о кредитовании проектов бизнеса по восстановлению энергетической инфраструктуры за период с 1 июня по 30 сентября 2024 года.

Уже одобрены заявки (подписаны соглашения и те, которые готовятся к подписанию) на сумму 7,9 млрд грн, а объем валового портфеля кредитов, связанных с энергетическими потребностями юридических лиц, составляет 2 млрд грн.

В частности, в сентябре:

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подано 514 заявок на сумму 8,4 млрд грн;

одобрена 1081 заявка на сумму 2,7 млрд грн;

предоставлено 220 кредитов общим объемом 1,3 млрд грн.

Общая профинансированная с июня мощность генерации по предоставленным займам бизнеса составляет около 200 мВт (предварительные данные, которые учитывают около 85% портфеля).

Наибольшие объемы средств выделены на приобретение и монтаж газопоршневых когенерационных установок (96 мВт), покупку дизельных и бензиновых генераторов (51 мВт) и построение СЭС (49 мВт).

Проекты финансируются в 21 области страны.

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Кроме того, банки кредитуют и население. В течение сентября гражданам предоставлено 1,1 тыс. кредитов общим объемом 133 млн грн.

Напомним:

В сентябре 2024 года в Украине официально начат прием заявок от бизнеса для участия в программе Ukraine Investment Framework (UIF). Это инструмент льготного кредитования и привлечения инвестиций.