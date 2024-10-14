АРМА поставило жесткое требование к управляющему "облгазами Фирташа"

Нацагентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) обязало АО "ГАО „Черноморнефтегаз", который управляет акциями 26 операторов газораспределительных систем ("облгазов Фирташа"), дополнительно уплатить в государственный бюджет 611 000 грн.

Об этом сообщила пресс-служба АРМА.

Такая претензия к управляющему возникла у АРМА по результатам первого полугодия 2024 года.

"Управляющий не признал факта нарушения и отказался добровольно уплатить средства в бюджет. В ответ на это АРМА вынесло обязательное к исполнению Предписание управляющему", - говорится в сообщении.

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АРМА отмечает, что невыполнение Предписания может привести к административной ответственности и другим законным мерам. Агентство готово защищать интересы государства всеми доступными правовыми средствами, включая инициирование уголовных дел.

"Стоит отметить, что только в 2024 году по сообщениям АРМА было возбуждено два уголовных дела в отношении управляющих активов", - отмечается в сообщении.

Напомним:

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Агентство по розыску и управлению активами (АРМА) получило официальный отчет оценки по ТРЦ Gulliver (ООО "Три О"), согласно которому его оценили в 7,6 млрд грн.