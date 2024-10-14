АРМА поставило жесткое требование к управляющему "облгазами Фирташа"
Нацагентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) обязало АО "ГАО „Черноморнефтегаз", который управляет акциями 26 операторов газораспределительных систем ("облгазов Фирташа"), дополнительно уплатить в государственный бюджет 611 000 грн.
Об этом сообщила пресс-служба АРМА.
Такая претензия к управляющему возникла у АРМА по результатам первого полугодия 2024 года.
"Управляющий не признал факта нарушения и отказался добровольно уплатить средства в бюджет. В ответ на это АРМА вынесло обязательное к исполнению Предписание управляющему", - говорится в сообщении.
АРМА отмечает, что невыполнение Предписания может привести к административной ответственности и другим законным мерам. Агентство готово защищать интересы государства всеми доступными правовыми средствами, включая инициирование уголовных дел.
"Стоит отметить, что только в 2024 году по сообщениям АРМА было возбуждено два уголовных дела в отношении управляющих активов", - отмечается в сообщении.
Напомним:
Агентство по розыску и управлению активами (АРМА) получило официальный отчет оценки по ТРЦ Gulliver (ООО "Три О"), согласно которому его оценили в 7,6 млрд грн.