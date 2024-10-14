Атаки России не повлияли на работу морского коридора: показатели растут

Российские атаки на портовую инфраструктуру не повлияли на работу "Украинского морского коридора" - черноморские порты работают в штатном режиме, на подходах к ним - 85 судов.

Об этом заявил заместитель министра развития общин и территорий Тимур Ткаченко, передает "Интерфакс-Украина".

"Агрессия врага и обстрелы не повлияли на работу самого "морского коридора". Сейчас порты продолжают работать в штатном режиме, однако мы не можем быть уверенными в дальнейших атаках и их последствиях. Мы также фиксируем рост показателей, если сравнивать с прошлым годом", - говорится в его ответе на запрос агентства.

Только за первые 10 дней октября объем экспорта "морским коридором" достиг 2,1 млн тонн, из которых 1,5 млн тонн - зерновые.

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Для сравнения: за весь октябрь 2023 года через черноморские порты было экспортировано 1,9 млн тонн, из этого объема 1,4 млн тонн - зерновые.

По последним данным, в украинские порты направляются 85 судов.

"Россияне не оставляют надежд сорвать работу "морского коридора". Мы все понимаем: их главная цель - полностью лишить нас возможности экспорта и таким образом повлиять на экономику Украины. Должны понимать, что эти атаки ощущаются в разных уголках мира, куда поставляется наше зерно. Хотя ситуация с атаками на гражданские суда остается напряженной", - сказал Ткаченко.

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По словам заместителя министра, объекты критической инфраструктуры защищены инженерными сооружениями. Речь идет о подходных каналах, причалах, трансформаторных подстанциях, зданиях и дизель-генераторных установках.

По рекомендации Генштаба ВСУ объекты морских портов в Черном море обеспечены боновыми заграждениями.

Кроме того, для защиты объектов энергетической инфраструктуры портов используются габионы и железобетонные блоки, которые не позволяют вражеским воздушным и морским дронам достичь целей.

В Украине введен и продолжает действовать механизм гарантирования, предусматривающий гарантии возмещения вреда, причиненного в результате вооруженной агрессии Российской Федерации, в частности операторам и/или владельцам судов и судов внутреннего плавания во время пребывания таких в территориальном море страны.

В то же время, по состоянию на сегодня выплаты по механизму не осуществлялись, уточнил Ткаченко.

Напомним:

В результате очередной атаки россиян на портовую инфраструктуру один человек погиб, повреждены два гражданских судна.

За последние три месяца враг совершил почти 60 атак на порты, гражданские суда и зернохранилища в Украине.