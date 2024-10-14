Telegram вместе с правительством Казахстана удаляет "неправомерные" публикации на платформе
Telegram откроет офис в Казахстане и уже сотрудничает с правительством страны над удалением неправомерных публикаций и блокировкой деструктивных каналов.
Об этом заявил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев, пишет "РБК".
"В соответствии с нашим законодательством интернет-платформы, такие, как Telegram, WhatsApp и TikTok, теперь обязаны иметь представителя в Казахстане. Уже достигнуто соглашение с Telegram", - сказал Мадиев.
По словам министра, казахстанские власти активно сотрудничают с Telegram в работе над удалением неправомерных публикаций и блокировкой деструктивных каналов.
Мадиев отметил, что Минцифры Казахстана вместе с Meta начали работу по борьбе с мошенническими схемами.
Напомним:
Мессенджер Telegram будет предоставлять органам власти IP-адреса и номера телефонов тех, кто занимается нелегальной деятельностью.
В четверг 19 сентября Национальный координационный центр кибербезопасности (НКЦК) принял решение ограничить использование мессенджера Telegram в государственных органах, военных формированиях и на объектах критической инфраструктуры.