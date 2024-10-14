Telegram вместе с правительством Казахстана удаляет "неправомерные" публикации на платформе

Telegram откроет офис в Казахстане и уже сотрудничает с правительством страны над удалением неправомерных публикаций и блокировкой деструктивных каналов.

Об этом заявил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев, пишет "РБК".

"В соответствии с нашим законодательством интернет-платформы, такие, как Telegram, WhatsApp и TikTok, теперь обязаны иметь представителя в Казахстане. Уже достигнуто соглашение с Telegram", - сказал Мадиев.

По словам министра, казахстанские власти активно сотрудничают с Telegram в работе над удалением неправомерных публикаций и блокировкой деструктивных каналов.

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Мадиев отметил, что Минцифры Казахстана вместе с Meta начали работу по борьбе с мошенническими схемами.

Напомним:

Мессенджер Telegram будет предоставлять органам власти IP-адреса и номера телефонов тех, кто занимается нелегальной деятельностью.

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В четверг 19 сентября Национальный координационный центр кибербезопасности (НКЦК) принял решение ограничить использование мессенджера Telegram в государственных органах, военных формированиях и на объектах критической инфраструктуры.