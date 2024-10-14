"Зависает": украинский бизнес жалуется на трудности с бронированием

В Украине бизнес начал жаловаться на невозможность переподтвердить статус критичности, который дает право на продление действия бронирования сотрудников.

Об этом сообщила Европейская бизнес ассоциация.

"Проблема приобретает системный характер. По сути, решение о повторном подтверждении статуса критически важного предприятия просто "зависает" в соответствующих органах", - говорится в обращении ЕБА.

Как говорится в сообщении, по состоянию на середину 2024 года сотрудники в рядах ВСУ есть у 86% опрошенных членских компаний Ассоциации. У половины, а именно у 52% компаний количество мобилизованных достигает до 10% от общего количества военнообязанных. У 28% количество мобилизованных достигает 10-20%, у 6% - 20-40%.

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В около половины компаний, а именно 46% среди мобилизованных или добровольцев есть критические для работы предприятия специалисты. В частности, это руководители, инженеры, ИТ специалисты, водители, электрики, механики, операторы производственных линий.

"Улучшение условий бронирования сотрудников - это запрос №1 от бизнеса на сегодня, по результатам опросов Ассоциации. Компании страдают не только от нехватки квалифицированных специалистов, но и от невозможности прогнозировать работу", - отмечается в сообщении.

В ЕБА также добавили, что в условиях, когда экономическое бронирование еще не принято, а бронирование по статусу критичности поставлено на паузу, компании фактически лишены возможности кадрового планирования.

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