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Россия атаковала портовую инфраструктуру: повредила судна

Понедельник, 14 октября 2024, 14:35 - Виктор Волокита

В результате очередной атаки россиян на портовую инфраструктуру один человек погиб, повреждены два гражданских судна.

Об этом сообщил вице-премьер по восстановлению - министр развития общин, территорий и инфраструктуры Алексей Кулеба.

"14 октября россия в очередной раз осуществила обстрел Одесского порта. В результате атаки один человек погиб, еще восемь пострадали. Все гражданские", - написал Кулеба.

По его словам, повторные повреждения получило сухогрузное судно под флагом Палау OPTIMA. На прошлой неделе это судно уже было повреждено в результате обстрела баллистикой. Пострадали члены его экипажа.

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Другое поврежденное судно - NS Moon под флагом Белиза.

В результате атаки повреждения получил склад зерновых, грузовые краны, складские помещения, техника, здания филиала Администрации морских портов, автомобили.

Напомним:

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За последние три месяца враг совершил почти 60 атак на порты, гражданские суда и зернохранилища в Украине.

порт Одесса
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